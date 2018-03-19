Пожар в Черновцах: спасатели ликвидировали возгорание на рынке

Причины пожара сейчас устанавливаются
Пожар на Калиновском рынке в Черновцах, который начался около 13:30 в понедельник, 19 марта, удалось ликвидировать в 19:05. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Черновицкой области.
"В 14:55 пожар локализовали, а в 19:05 ликвидировали. К тушению привлекалось 23 единицы техники и 66 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.
Информация о пожаре на рынке поступила спасателям в 13:39. По прибытию на место происшествия было установлено, что возгорание произошло в одном из секторов рынка, в павильонах с коврами.
Площадь пожара составила около 1000 м2. Тушение пожара осложняло большое количество синтетических изделий и ветреная погода.
Причины пожара устанавливаются.
Фото: пожар на рынке в Черновцах (cv.dsns.gov.ru)
Напомним, ранее сообщалось, что вследствии пожара на Калиновском рынке в Черновцах пострадало трое людей. Одному из пострадавших медики оказали помощь на месте происшествия, еще двое были госпитализированы.