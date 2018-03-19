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Інтерв'ю

Пожежа у Чернівцях: рятувальники ліквідували загорання на ринку

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 20:18
Фото: пожежа на ринку у Чернівцях (cv.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа на ринку у Чернівцях (cv.dsns.gov.ua)

Причини пожежі наразі встановлюються

Пожежу на Калинівському ринку у Чернівцях , яка розпочалась близько 13:30 у понеділок, 19 березня, вдалось ліквідувати о 19:05. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуації (ДСНС) у Чернівецькій області.

"О 14:55 пожежу локалізували, а о 19:05 ліквідували. До гасіння залучалося 23 одиниці  техніки та 66 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Інформація про пожежу на ринку надійшла рятувальникам о 13:39. По прибуттю на місце події було встановлено, що загорання сталося у одному із секторів ринку, в павільйонах з килимами.

Площа пожежі становила близько 1000 м2. Гасіння пожежі ускладнювали велика кількість синтетичних виробів та вітряна погода.

Причини пожежі наразі встановлюються.

 

Фото: пожежа на ринку у Чернівцях (cv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі на Калинівському ринку в Чернівцях постраждало троє людей. Одному із потерпілих медики надали допомогу на місці події, ще двох було госпіталізовано.

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Теги: Чернівці, пожежа
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