Пожежа в Одесі: прокуратура повідомила про підозру старшому адміністратору готелю "Токіо-Стар"

Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі (Думська)

Жінці інкримінують порушення вимог пожежної безпеки

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру старшому адміністратору готелю "Токіо-Стар" в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ведомства.

Як зазначається, з 2009 року жінка працювала старшим адміністратором і, як фактичний керівник готелю, підпорядковувалася власникам приміщення, отримувала від них вказівки і звітувала про роботу готелю, передавала кошти від бізнесу.

"Згідно з домовленістю з функціональними обов'язками громадянки входило вирішення в тому числі питань, пов'язаних з пожежною безпекою закладу. З'ясовано, що діяльність готелю велася з грубим порушенням вимог пожежної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що фахівці ДСНС в липні не змогли провести перевірку готелю, оскільки адміністрація повідомила, що підприємство припинило господарську діяльність за вказаною адресою.

"У цьому ж місяці в приміщенні пральні готелі почали спрацьовувати автомати захисту електрообладнання і плавитися розетки. У серпні в приміщенні готелю сталася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" стався на другому поверсі будівлі в ніч на 17 серпня. Під час виникнення пожежі в готелі перебувало приблизно 200 осіб. В результаті 9 осіб загинули, ще 19 постраждали. Власнику готелю Вадима Чорного поліція повідомила про підозру. Йому інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.