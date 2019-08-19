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Пожежа в Одесі: готель за документами значився як "складські приміщення"

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 20:24
Пожежа в Одесі: готель за документами значився як "складські приміщення"
Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі (Думська)

Щодо видачі дозволів готелю можуть відкрити кримінальну виробництво

Будівля згорілого одеського готелю "Токіо Стар" за документами значилася складом. Про це повідомляє "Думская".

Згідно з даними Одеської Державної архітектурно-будівельної інспекції у деклараціях, які видавала Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю, будівля готелю значиться як "складські приміщення". Ніяких документів про переобладнання приміщень в готель в держслужбу не надходило.

"Ми підняли документи і знайшли п'ять декларацій. В усіх деклараціях вказані складські приміщення, і ніде не згадується готель або місце для проживання людей", - повідомив заступник директора департаменту ДАБІ в Одеській області Ігор Черкасов.

Як заявила виконуюча обов'язки голови Одеської ОДА Світлана Шаталова, ця інформація може стати приводом для відкриття нового кримінального провадження щодо правомірності видачі дозволів.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" сталася на другому поверсі будівлі вночі 17 серпня. На момент пожежі в готелі перебувало близько 200 осіб. В результаті події 9 осіб загинули, ще 19 постраждали. Власнику готелю Вадиму Чорному поліція повідомила про підозру. Йому інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

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