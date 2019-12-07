Пожар в Одессе: в деле установлены первые подозреваемые

В уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже полицией установлены первые подозреваемые. Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника ГУ Национальной полиции - начальник Следственного управления Сергей Шайхет.

По его словам, по результатам проведенных следственных действий готовятся и, после согласования с прокуратурой Одесской области, будет сообщено о подозрении двум лицам.

"В настоящее время органами досудебного расследования допрошено более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз... Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщении самим подозреваемым", - заявил Шайхет.

При этом он добавил, что это лишь предварительные результаты.

"В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - сообщил начальник Следственного управления.

Напомним, глава Одесской облгосадминистрации присвоил пожару в учебном заведении статус региональной чрезвычайной ситуации, а также создал штаб по ее ликвидации. По состоянию на 7 декабря без вести пропавшими после пожара считаются десять человек.

Кроме того, количество погибших в результате пожара в одесском колледже выросло до пяти человек. Вечером в пятницу под завалами здания было обнаружено тело женщины.