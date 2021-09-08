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Пожар в общежитии Уманского университета: число пострадавших возросло до семи

Автор: Мария Кучерявец

В Умани произошел пожар в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства. В результате инцидента пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По информации спасателей, пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

В частности, трех человек доставили в медучреждение с порезами, а четырех - с отравлением угарным газом.

Известно, что к тушению пожара привлекалось 27 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

Напомним, во вторник, 7 сентября в Умани произошло возгорание на первом этаже в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

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ГСЧСУмань