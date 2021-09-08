RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пожежа в гуртожитку Уманського університету: кількість постраждалих зросла до семи

Автор: Марія Кучерявець

В Умані сталася пожежа в кімнаті чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Внаслідок інциденту постраждали семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

За інформацією рятувальників, постраждалих в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Зокрема, трьох людей доставили до медзакладу з порізами, а чотирьох - з отруєнням чадним газом.

Відомо, що до гасіння пожежі залучалося 27 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва.

Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСУмань