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Пожар в доме на Позняках потушили

Новости » Происшествия     29.06.2020 - 22:06
Пожар в доме на Позняках потушили
Фото: пожарные (РБК-Украина)

В доме загорелся мусор на 15-ом этаже

В Киеве спасатели потушили пожар в жилом доме в Дарницком районе. Возгорание произошло в многоэтажке на столичных Позняках.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве на странице в Facebook.

Пожар на улице Александра Кошица был ликвидирован через пол часа после получения информации о ней.

Пожарные установили, что на лестничной клетке 15-го этажа горел мусор на площади 2 квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал.

К тушению пожара были привлечены 12 спасателей и 3 единицы техники.

Напомним, пожар в доме на Позняках произошел сегодня вечером.

Кроме того, вчера на Позняка горел балкон в доме, рядом с многоэтажкой, где произошел взрыв.

Также взрыв с пожаром в доме произошел вчера в Харьковской области.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КиевпожарПозняки
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