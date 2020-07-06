Пожар в Новой Каховке: пострадавший дом полиция взяла под охрану от мародеров

Правоохранители взяли под охрану от возможных мародеров многоэтажку, пострадавшую в результате пожара в Новой Каховке. Возле каждого подъезда будет стоять полицейский.

Об этом сообщает местное издание Novakahovka.city.

Отмечается, что больше всего от пожара пострадали квартиры пятого этажа. В доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.

Жильцов дома будут расселять в детсад "Золотой ключик", здание бывшего санатория "Дружба" и в детское инфекционное отделение в микрорайоне "Сокол", которое раньше готовили для обсервации граждан с подозрением на COVID-19.

Город также планирует привлечь "Муниципальную охрану".

Напомним, пожар в многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области произошел днем 5 июля. Возгорание произошло в одной из квартир, после чего огонь перекинулся на крышу дома. На месте происшествия работают спасатели. В результате инцидента никто не пострадал.

Жильцов дома в Новой Каховке, где произошел пожар, эвакуировали.

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дома из-за неосторожности.