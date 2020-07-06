Пожежа в Новій Каховці: постраждалий будинок поліція взяла під охорону від мародерів

Правоохоронці взяли під охорону від можливих мародерів багатоповерхівку, що постраждала унаслідок пожежі в Новій Каховці. Біля кожного під'їзду буде стояти поліцейський.

Про це повідомляє місцеве видання Novakahovka.city.

Наголошується, що найбільше від пожежі постраждали квартири п'ятого поверху. В будинку вимкнули електрику та газопостачання. Воду не відключали.

Мешканців будинку будуть розселяти у дитсадок "Золотий ключик", будівлю колишнього санаторію "Дружба" та в дитяче інфекційне відділення в мікрорайоні "Сокіл", яке раніше готували для обсервації громадян з підозрою на COVID-19.

Місто планує залучити "Муніципальну охорону".

Нагадаємо, пожежа у багатоповерхівці у Новій Каховці Херсонської області сталася вдень 5 липня. Займання сталося в одній з квартир, після чого вогонь перекинувся на дах будинку. На місці події працюють рятувальники. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Мешканців будинку у Новій Каховці, де сталася пожежа, евакуювали.

Правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в підпалі будинку через необережність.