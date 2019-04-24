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Пожежа в Нотр-Дамі: робочі порушували заборону на куріння

Новини » Надзвичайні події    24.04.2019 - 15:46
Пожежа в Нотр-Дамі: робочі порушували заборону на куріння
Фото: Нотр-Дам де Парі (GettyImages)

Представники компанія виключають наявність зв'язку між курінням робітників і пожежею в соборі

Компанія Le Bras Frères, яка встановлювала будівельні ліси навколо шпиля собору Нотр-Дам де Парі, визнала, що деякі її співробітники порушували заборону на куріння на місці проведення робіт. Про це повідомляє BFMTV.

Проте, представники компанія виключають наявність зв'язку між курінням робітників і пожежею в соборі.

"Справді, деякі працівники час від часу дозволяли собі ігнорувати заборону, і ми дуже шкодуємо з цього приводу", - заявив представник компанії Марк Ашкеназі.

Заява компанії стало відповіддю на статтю французької газети Canard enchaîné, в якій стверджувалося, що на місці проведення будівельних робіт було знайдено сім недопалків.

Ашкеназі зазначив, що "погано потушенный недопалок ні в якому разі не міг стати причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері".

Нагадаємо, у столиці Франції Парижі увечері 15 квітня сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі, в результаті якого обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.

Столична мерія прийняла рішення побудувати поруч з постраждалим під час пожежі Нотр-Дам де Парі тимчасовий дерев'яний собор. У тимчасовому соборі можна буде молитися і будуть проводитися служби.

Крім того, в Парижі собор Нотр-Дам де Парі практично врятували від руйнування. Всі нестабільні частини собору, в тому числі декоративні елементи фасадів західної і північної частин і південну вежу, стабілізували.

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