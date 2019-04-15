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Пожежа в Нотр-Дам де Парі охопила одну з двох веж

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 22:27
Пожежа в Нотр-Дам де Парі охопила одну з двох веж
Фото: місце події (DominguezArjona / Twitter)

Через пожежу в соборі Паризької Богоматері перекриті всі в'їзди на острів Сіте

Пожежа в Нотр-Дам де Парі охопила одну з двох веж собору. Про це повідомляє Le Figaro.

В результаті пожежі вже обвалилися дах і шпиль. Як повідомляють у МВС, постраждалих немає. Займання почалося вже після офіційного закриття собору для відвідування. Людей з острова Сіте евакуювали. Всім особам, евакуйованим з району пожежі, надано тимчасовий притулок.

Нагадаємо, що зараз в Парижі горить Собор Богоматері. Пожежники повідомляють, що пожежа могла статися через роботи з реставрації будівлі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі охопила одну з двох вежМер Парижу Емманюель Грегуар раніше заявляв, що застосування пожежної авіації при гасінні вогню виключається. Відзначимо, французькі ЗМІ повідомляють, що Макрон вже прибув на місце пожежі.

РБК-Україна писало, президент США Дональд Трамп заявив, що в цій ситуації потрібно діяти швидко. У соцмережах поширюються фото з місця події. Також радник з питань культури посольства України у Франції опублікувала відео.

Раніше повідомлялося, що собор останнім часом перебував на реставрації, під стінами будівлі були встановлені будівельні ліси. Собор Паризької Богоматері щорічно відвідували до 13 млн туристів.

 
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