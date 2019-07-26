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Масштабный пожар в Нежине потушили

Новости » Происшествия    26.07.2019 - 08:24
Масштабный пожар в Нежине потушили
Фото: пожар в Нежине (dsns.gov.ua)

Жертв и пострадавших нет

Пожар на заводе Нежинского жиркомбината, что в Черниговской области, потушили. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что вчера в 19:00 25 июля пожар был локализован. А уже в 01 час. 25 мин. 26 июля пожар был ликвидирован. Спасатели добавляют, что жертв и пострадавших нет.

 

Фото: пожар в Нежине (dsns.gov.ru)

"К тушению были привлечены 13 единиц техники и 45 человек, из них от ГСЧС 10 единиц техники, 41 человек личного состава и вертолет МИ-8 с водосливным устройством", - говорится в сообщении.

Вчера вечером РБК-Украина писало, что в Черниговской области горела средняя территория завода Нежинского жиркомбината.

Кроме того, 17 февраля, в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. ГСЧС получили информацию о возгорании деревянного настила на площади около 5 га на территории ГСП "Северная пуща" Дитятковского лесничества (Киевская область).

Как сообщало РБК-Украина, 15 февраля в Киеве произошел пожар в здании Национального авиационного университета

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