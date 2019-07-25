В Нежине горит жиркомбинат

Фото: место происшествия (mynizhyn.com)

Пожар частично уже локализовали

В Черниговской области горит средняя территория завода Нежинского жиркомбината. Про это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mynizhyn.

Отмечают, что пожар на площаде в 400 квадратных метров уже локализовали. Пострадавших нет.

"После 17.00 начался пожар на Нежинском жиркомбинате. Горит средняя территория завода, где давили масла и были технические помещения и часть складских помещений", - идется в сообщении.

На месте событий работают спасатели и спецтехника. К тушению пожара привлекали один вертолет.

Фото: место происшествия (mynizhyn.com)

Напомним, 17 февраля, в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. ГСЧС получили информацию о возгорании травяного настила на площади около 5 га на территории ГСП "Северная пуща" Дитятковского лесничества (Киевская область).

Как писало РБК-Украина, 15 февраля в Киеве произошел пожар в здании Национального авиационного университета. Пожар оперативно локализовали на площади 30 кв. м, в 10:29 огонь полностью потушили.

Ранее сообщалось, что в Бразилии вблизи Рио-де-Жанейро в результате пожара в тренировочном центре футбольного клуба "Фламенго" погибли не менее 10 человек, еще трое пострадали.