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Масштабну пожежу в Ніжині загасили

Новини » Надзвичайні події    26.07.2019 - 08:24
Масштабну пожежу в Ніжині загасили
Фото: пожежа в Ніжині (dsns.gov.ua)

Жертв та постраждалих немає

Пожежу на заводі Ніжинського жиркомбінату, що в Чернігівській області, загасили. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що вчора в 19:00 25 липня пожежу було локалізовано. А вже в 01 год. 25 хв. вже 26 липня пожежу ліквідовано. Рятувальники додають, що жертв і постраждалих немає.

 
Фото: пожежа в Ніжині (dsns.gov.ua)
 

"До гасіння залучено 13 одиниць техніки та 45 осіб, з них від ДСНС 10 одиниць техніки, 41 чоловік особового складу та вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм", - йдеться в повідомленні.

Вчора ввечері РБК-Україна писало, що в Чернігівській області горіла середня територія заводу Ніжинського жиркомбінату.

Крім того, 17 лютого, у Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. ДСНС отримали інформацію про спалах трав'яного настилу на площі близько 5 га на території ДСП "Північна пуща" Дитятковського лісництва (Київська область).

Як повідомляло РБК-Україна, 15 лютого в Києві відбулася пожежа в будівлі Національного авіаційного університету.

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