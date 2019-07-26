Масштабну пожежу в Ніжині загасили

Фото: пожежа в Ніжині (dsns.gov.ua)

Жертв та постраждалих немає

Пожежу на заводі Ніжинського жиркомбінату, що в Чернігівській області, загасили. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що вчора в 19:00 25 липня пожежу було локалізовано. А вже в 01 год. 25 хв. вже 26 липня пожежу ліквідовано. Рятувальники додають, що жертв і постраждалих немає.