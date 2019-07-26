Масштабну пожежу в Ніжині загасили

Жертв та постраждалих немає
Пожежу на заводі Ніжинського жиркомбінату, що в Чернігівській області, загасили. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Наголошується, що вчора в 19:00 25 липня пожежу було локалізовано. А вже в 01 год. 25 хв. вже 26 липня пожежу ліквідовано. Рятувальники додають, що жертв і постраждалих немає.
"До гасіння залучено 13 одиниць техніки та 45 осіб, з них від ДСНС 10 одиниць техніки, 41 чоловік особового складу та вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм", - йдеться в повідомленні.
Вчора ввечері РБК-Україна писало, що в Чернігівській області горіла середня територія заводу Ніжинського жиркомбінату.
Крім того, 17 лютого, у Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. ДСНС отримали інформацію про спалах трав'яного настилу на площі близько 5 га на території ДСП "Північна пуща" Дитятковського лісництва (Київська область).
Як повідомляло РБК-Україна, 15 лютого в Києві відбулася пожежа в будівлі Національного авіаційного університету.