Пожежа на нафтобазі Василькова: людей просять щільно закривати вікна
У Василькові в результаті обстрілу російськими військами крилатими і балістичними ракетами міста сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Шкідливі речовини розноситься вітром, тому необхідно тримати вікна в будинках закритими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, жителів Київської області, які знаходяться в своїх будинках, просять щільно закривати всі вікна.
"У зв'язку з пожежею на нафтобазі в м. Васильків дим і шкідливі речовини можуть розноситися вітром!"- йдеться в повідомленні.
Додамо, що в разі виникнення специфічного запаху треба надіти респіратори. Якщо такої можливості немає-намочити ганчірки або марлі водою і дихати через них. Ганчірки періодично міняти.
Раніше повідомлялося, що в Харкові російські ракети потрапили в багатоквартирний житловий будинок.