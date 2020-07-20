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Пожар в Нантском соборе: подозреваемого в причастности к поджогу отпустили

Нант, Понедельник 20 июля 2020 03:13
Пожар в Нантском соборе: подозреваемого в причастности к поджогу отпустили
Фото: пожар в Нантском соборе (twitter.com/MailOnline)
Автор: Инна Собора

Его причастность к поджогу не подтверждена

Во Франции полиция отпустили мужчину, который был задержан по подозрению в причастности к поджогу готического собора в городе Нант. Выводы о его причастности к пожару назвали преждевременными.

Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что задержанного освободили на следующий день после того, как он был взят под стражу. В полиции мужчину допросили, в частности, он ответил на вопрос о своем распорядке дня.

"Следователи не считают нужным держать его под стражей", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, следствие не будет возбуждать против задержанного уголовное дело. Его причастность к поджогу собора не подтверждают.

Ранее стало известно, что полиция задержала 39-летнего мигранта, который работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара.

Напомним, в Нанте 18 июля загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла.

РБК-Украина писало, что пожар в Нантском соборе во Франции мог произойти в результате умышленного поджога.

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