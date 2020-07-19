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Во Франции задержали подозреваемого в возможном поджоге Нантского собора

Нант, Воскресенье 19 июля 2020 13:15
Во Франции задержали подозреваемого в возможном поджоге Нантского собора
Фото: пожар в Нантском соборе (twitter.com/Johanna_Rolland)
Автор: Максим Зайченко

Подозреваемым является 39-летний мигрант

Французские силовики задержали мужчину, подозреваемого в возможном поджоге Нантского собора, который произошел 18 июля. Мужчину задержали из-за "противоречий в его показаниях".

Об этом сообщил прокурор по этому делу, передает телеканал BFMTV.

Речь идет о 39-летнем мигранте, который работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара. Мужчину задержали для проверки "противоречий в его показаниях".

По словам прокурора, на данном этапе речь идет о задержке в рамках проверки, а говорить о ее выводах пока преждевременно.

Сейчас идет расследование на научном и криминалистическом уровне. Просматривают видео с камер наблюдения, на месте работает техника и эксперты по пожарной безопасности. Специалисты начали исследовать интерьер собора и особенности электроустановки.

Ранее прокуроры сообщали, что пожар в Нантском соборе во Франции мог произойти в результате умышленного поджога.

Напомним, в Нанте 18 июля загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла, в первые часы огонь был неконтролируемым и быстро распространился по зданию.

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