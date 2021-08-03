Пожар в многоэтажке Запорожья: пострадавшим выплатят по 25 тысяч гривен
Городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что жильцы многоквартирного дома, где ночью произошел пожар, получат материальную помощь. Им выплатят по 25 тысяч гривен на каждую семью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 061.ua.
"Будет подготовлен проект по выделению дополнительных денег на аварийно-восстановительные работы. Проект необходимо принять на сессии 6 августа. Каждая пострадавшая семья получит 25 тысяч гривен", - сказал он.
Владимир Буряк сообщил, что причиной возгорания стали баллоны, которые на крыше оставил подрядчик. По его словам, "работы были завершены в 18:00, а баллоны были брошены".
Указано, что огонь уничтожил площадь около 500 квадратных метров, на ремонт дома нужно около 20 млн гривен.
Впоследствии городской голова Запорожья на своей странице в Facebook заявил, что встретился с жильцами дома.
"Сделаем все возможное, чтобы за полтора - два месяца восстановить многоэтажку. Все ремонтные работы - и в доме, и в квартирах - будут выполняться за счет бюджета города",- написал он
Мэр подчеркнул, что в настоящее время решаются вопросы, касающиеся оценки причиненного ущерба, расселение людей в общежитие, оперативного восстановления документов, выделения материальной помощи, обеспечение круглосуточной охраны здания и питания.
Владимир Буряк отметил, что провел заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В результате чего было решено:
- восстановительные работы на доме, где ночью произошел пожар, будут проводиться круглосуточно;
- на месте будет развернут мобильный штаб с палатками, столами, стульями, мобильными туалетами, чтобы непрерывно выполнять и контролировать работы;
- на заседание сессии 6 августа готовятся проекты решений о выделении средств на восстановление дома и материальную помощь в максимально возможном размере для всех пострадавших жильцов. Депутаты также по желанию могут выделить средства из своих депутатских фондов.
Напомним, в Запорожье вечером 2 августа загорелся многоквартирный дом.
Пожар произошел на улице Сержанта Медведева, 7. Из своих жилищ были эвакуированы жильцы 34 квартир.