Пожар в многоэтажке Запорожья: пострадавшим выплатят по 25 тысяч гривен

Городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что жильцы многоквартирного дома, где ночью произошел пожар , получат материальную помощь. Им выплатят по 25 тысяч гривен на каждую семью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 061.ua.

"Будет подготовлен проект по выделению дополнительных денег на аварийно-восстановительные работы. Проект необходимо принять на сессии 6 августа. Каждая пострадавшая семья получит 25 тысяч гривен", - сказал он.

Владимир Буряк сообщил, что причиной возгорания стали баллоны, которые на крыше оставил подрядчик. По его словам, "работы были завершены в 18:00, а баллоны были брошены".

Указано, что огонь уничтожил площадь около 500 квадратных метров, на ремонт дома нужно около 20 млн гривен.

Впоследствии городской голова Запорожья на своей странице в Facebook заявил, что встретился с жильцами дома.

"Сделаем все возможное, чтобы за полтора - два месяца восстановить многоэтажку. Все ремонтные работы - и в доме, и в квартирах - будут выполняться за счет бюджета города",- написал он

Мэр подчеркнул, что в настоящее время решаются вопросы, касающиеся оценки причиненного ущерба, расселение людей в общежитие, оперативного восстановления документов, выделения материальной помощи, обеспечение круглосуточной охраны здания и питания.

Владимир Буряк отметил, что провел заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В результате чего было решено: