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В Запорожье горит многоквартирный дом: причиной пожара мог стать взрыв газа

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Запорожье, Понедельник 02 августа 2021 22:38
В Запорожье горит многоквартирный дом: причиной пожара мог стать взрыв газа Фото: в Запорожье загорелась многоэтажка - пламя видно за несколько километров (facebook.com/100004766311511)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Запорожье вечером 2 августа загорелся много квартирный дом. Причиной возгорания мог стать взрыв газа - в днем в доме ремонтировали крышу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Это Запорожье".

По его данным, пожар в многоквартирном доме произошел в районе Металлургов на улице Медведева. Как сообщили местные жители, днем в доме ремонтировали крышу, а вечером произошел взрыв.

Пользователи в соцсетях отмечают, что на место происшествия уже прибыли сотрудники спасательных служб, полиции и скорой помощи. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

На выложенных в соцсетях фото и видео видно, что пламя охватило всю крышу дома. Огонь виден за несколько километров от места пожара.

Страшная трагедия в Запорожье! Горит жилой многоквартирный дом! Национальная Полиция, МЧС, Скорая помощь на месте! Требуем СРОЧНУЮ реакцию и конкретные действия от профильного зама мэра - Виктор Гординский! Нужна СРОЧНАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА P.s.: мы просто обязаны разобраться и оказать помощь пострадавшим в этой страшной трагедии!

Posted by Дмитро Сірий on Monday, August 2, 2021

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