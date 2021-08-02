В Запорожье горит многоквартирный дом: причиной пожара мог стать взрыв газа

В Запорожье вечером 2 августа загорелся много квартирный дом. Причиной возгорания мог стать взрыв газа - в днем в доме ремонтировали крышу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Это Запорожье" .

По его данным, пожар в многоквартирном доме произошел в районе Металлургов на улице Медведева. Как сообщили местные жители, днем в доме ремонтировали крышу, а вечером произошел взрыв.

Пользователи в соцсетях отмечают, что на место происшествия уже прибыли сотрудники спасательных служб, полиции и скорой помощи. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

На выложенных в соцсетях фото и видео видно, что пламя охватило всю крышу дома. Огонь виден за несколько километров от места пожара.