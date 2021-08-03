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Крыша все еще дымится: появились фото последствий масштабного пожара в Запорожье

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Запорожье, Вторник 03 августа 2021 08:19
Крыша все еще дымится: появились фото последствий масштабного пожара в Запорожье Фото: появились фото последствий масштабного пожара в Запорожье (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Запорожье горела многоэтажка. Появились фото последствий этого пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу мэра города Владимира Буряка.

Пожар произошел на улице Сержанта Медведева,7. Из своих домов были эвакуированы жильцы 34 квартир.

На базе 66-й школы был развернут штаб консолидации пострадавших, а в общежитии педагогического колледжа - места для ночлега людей.

Мэр города поручил выделить средства из резервного фонда и начать восстановительные работы как только позволят спасатели.

Фото: появились фото последствий масштабного пожара в Запорожье (facebook.com)

"Сейчас из дома еще идет дым - на помощь пожарным выехала вышка КП "Запорожремсервис", работники которого будут помогать проводить разбор крыши. На 8.30 собираю заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сообщил мэр.

На сайте ГСЧС указано, что в Запорожье на кровле четырехэтажного жилого дома возник пожар. В 23:55 огонь потушили. Жертв и пострадавших нет.

В результате пожара огнем уничтожена кровля и частично повреждено перекрытие здания на площади 450 м.кв. К тушению привлекли 63 человека и 18 единиц техники, из них 60 человек и 15 единиц техники ГСЧС.

Напомним, пожар в многоквартирном доме в Запорожье потушили, открыто уголовное дело.

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