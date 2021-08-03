Пожежа в багатоповерхівці Запоріжжя: постраждалим виплатять по 25 тисяч гривень
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що мешканці багатоквартирного будинку, де вночі сталася пожежа, отримають матеріальну допомогу. Їм виплатять по 25 тисяч гривень на кожну сім’ю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 061.ua.
"Буде підготовлено проект щодо виділення додаткових грошей на аварійно-відновлювальні роботи. Проект необхідно прийняти на сесії 6 серпня. Кожна постраждала родина отримає 25 тисяч гривень", - сказав він.
Володимир Буряк повідомив, що причиною загоряння стали балони, які на даху залишив підрядник. За його словами, "роботи були завершені о 18:00, а балони були кинуті".
Вказано, що вогонь знищив площу близько 500 квадратних метрів, на ремонт будинку потрібно близько 20 млн гривень.
Згодом міський голова Запоріжжя на своїй сторінці у Facebook заявив, що зустрівся з мешканцями будинку.
"Зробимо все можливе, щоб за півтора - два місяці відновити багатоповерхівку. Всі ремонтні роботи - й в будинку, й у квартирах - будуть виконуватися за кошти бюджету міста", - написав він
Мер підкреслив, що наразі вирішуються питання, що стосуються оцінки заподіяної шкоди, розселення людей у гуртожиток, оперативного відновлення документів, виділення матеріальної допомоги, забезпечення цілодобової охорони будівлі й харчування.
Володимир Буряк зазначив, що провів засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. В результаті чого було вирішено:
- відновлювальні роботи на будинку, де вночі сталася пожежа, будуть проводитися цілодобово;
- на місці буде розгорнутий мобільний штаб з наметами, столами, стільцями, мобільними туалетами, щоб безперервно виконувати та контролювати роботи;
- на засідання сесії 6 серпня готуються проєкти рішень про виділення коштів на відновлення будинку та матеріальну допомогу в максимально можливому розмірі для всіх постраждалих мешканців. Депутати також за бажанням можуть виділити кошти зі своїх депутатських фондів.
Нагадаємо, у Запоріжжі ввечері 2 серпня загорівся багатоквартирний будинок.
Пожежа сталась на вулиці Сержанта Медведєва, 7. Зі своїх помешкань були евакуйовані мешканці 34 квартир.