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Пожар в многоквартирном доме в Запорожье потушили, открыто уголовное дело

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Запорожье, Вторник 03 августа 2021 04:35
Пожар в многоквартирном доме в Запорожье потушили, открыто уголовное дело Фото: в Запорожье горела многоэтажка (facebook.com/100004766311511)
Автор: Артур Родивилов

Запорожское областное управление Нацполиции открыло уголовное дело по факту возгорания крыши в многоэтажном доме. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы ГУНП в Запорожской области Павла Карабута.

Сейчас жители многоэтажном дома, где произошёл масштабный пожар, собрались в школе №66 вместе с представителями городской и областной власти, спасателями и правоохранителями.

"Открыто уголовное дело по ст. 270 УК Украины (нарушение пожарной безопасности)", - сказал Карабута.

Ранее сообщалось, что в Запорожье вечером 2 августа загорелся много квартирный дом. Причиной возгорания мог стать взрыв газа - днем в доме ремонтировали крышу.

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