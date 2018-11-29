Пожар в Минфине: здание обесточили до завершения экспертизы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В министерстве заявляют, что опасности для людей или документов нет

Здание Министерства финансов в Киеве после пожара, произошедшего утром 29 ноября, обесточили до завершения экспертизы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства в Facebook.

Как отмечается, в результате пожара никто не пострадал. Также нет угрозы для документов и техники.

"Здание обесточили до завершения экспертизы и оглашения выводов, сейчас его убирают и проветривают. Специалисты уже восстанавливают работу серверов и электронной почты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что работники министерства сегодня будут работать дистанционно или в помещении на ул. Грушевского. А уже завтра министерство вернется к привычному режиму работы.

Напомним, в Киеве утром, 29 ноября, произошел пожар в здании Министерства финансов на Подоле. Возгорание произошло в шахте лифта на уровне 7 этажа. В 08:22 подразделения ГСЧС локализовали пожар, из-за задымления 20 человек вывели на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что во Львове в ночь на 28 ноября горели два отделения "Альфа Банка". По данным местных СМИ, в обоих отделениях банка сначала разбивали окна, а потом бросали в помещение зажигательные смеси.