Пожежа у Мінфіні: будівлю знеструмили до завершення експертизи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У міністерстві заявляють, що небезпеки для людей чи документів немає

Будівлю Міністерства фінансів у Києві після пожежі, яка сталася зранку 29 листопада, знеструмили до завершення експертизи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства у Facebook.

Як зазначається, унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Також немає загрози для документів та техніки.

"Будівлю знеструмили до завершення експертизи та оголошення висновків, зараз її прибирають та провітрюють. Спеціалісти вже відновлюють роботу серверів та електронної пошти", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що працівники міністерства сьогодні працюватимуть дистанційно або у приміщенні на вул. Грушевського. А вже завтра міністерство повернеться до звичного режиму роботи.

Нагадаємо, у Києві вранці, 29 листопада, сталася пожежа в будівлі Міністерства фінансів України на Подолі. Займання сталося в шахті ліфта на рівні 7 поверху. О 08:22 підрозділи ДСНС локалізували пожежу, через задимлення 20 людей вивели на безпечну відстань.

Раніше повідомлялося, що у Львові у ніч на 28 листопада горіли два відділення "Альфа Банку". За даними місцевих ЗМІ, в обох відділеннях банку спочатку розбивали вікна, а потім кидали в приміщення запальні суміші.