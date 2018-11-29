ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Пожежа у Мінфіні: будівлю знеструмили до завершення експертизи

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 11:25
Пожежа у Мінфіні: будівлю знеструмили до завершення експертизи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У міністерстві заявляють, що небезпеки для людей чи документів немає

Будівлю Міністерства фінансів у Києві після пожежі, яка сталася зранку 29 листопада, знеструмили до завершення експертизи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства у Facebook.

Як зазначається, унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Також немає загрози для документів та техніки. 

"Будівлю знеструмили до завершення експертизи та оголошення висновків, зараз її прибирають та провітрюють. Спеціалісти вже відновлюють роботу серверів та електронної пошти", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що працівники міністерства сьогодні працюватимуть дистанційно або у приміщенні на вул. Грушевського. А вже завтра міністерство повернеться до звичного режиму роботи.

Пожежа у Мінфіні: будівлю знеструмили до завершення експертизиНагадаємо, у Києві вранці, 29 листопада, сталася пожежа в будівлі Міністерства фінансів України на Подолі. Займання сталося в шахті ліфта на рівні 7 поверху. О 08:22 підрозділи ДСНС локалізували пожежу, через задимлення 20 людей вивели на безпечну відстань.

Раніше повідомлялося, що у Львові у ніч на 28 листопада горіли два відділення "Альфа Банку". За даними місцевих ЗМІ, в обох відділеннях банку спочатку розбивали вікна, а потім кидали в приміщення запальні суміші.

У Києві сталася пожежа в будівлі Мінфіну У Києві евакуйовують 37 супермаркетів "Сільпо"
Новини України КиївКиївпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся