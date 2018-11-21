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Пожежу у обласній Львівській лікарні ліквідовано, - ДСНС

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 15:14
Пожежу у обласній Львівській лікарні ліквідовано, - ДСНС
Фото: пожежа у Львові (dsns.gov.ua)

Із приміщення лікарні евакуювали 276 пацієнтів, 55 працівників та 150 відвідувачів

Рятувальники ліквідували пожежу у лікарні у Львові, яка виникла сьогодні, 21 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, о 11:27 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чернігівська відбулося загорання на даху Львівської обласної клінічної лікарні медичного інституту. Складність пожежі полягала у щільній задимленості на горищі будівлі. Полум’я поширювалося міжпокрівельними пустотами. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. 

"О 13:10 пожежу в триповерховій будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні локалізовано на площі 200 м. кв. О 14:12 пожежу - ліквідовано", - йдеться в повідомленні. 

Всього рятувальникам довелося евакуювати із лікарні 276 пацієнтів. Окрім цього, рятувальники евакуювали 55 працівників та 150 відвідувачів. Загалом із лікарні евакуювали 481 людину.

 

Фото: рятувальники гасять пожежу у Львівській обласній лікарні (dsns.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці після завершення рятувальних робіт оглянуть будівлю для встановлення причини займання у Львівській обласній лікарні

Нагадаємо, 12 листопада У Миколаєві на території церкви Євангельських християн-баптистів Благодаті Божої на вулиці Степовій сталася пожежа

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