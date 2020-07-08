Пожар в Луганской области и ограбление автомобиля "Укрпочты": новости за 7 июля

Масштабный пожар в Луганской области, Минздрав обновил перечень стран "красной зоны", в Полтавской области подорвали автомобиль "Укрпочты". Подробнее о том, что произошло во вторник, 7 июля, - в материале РБК-Украина

В Луганской области разгорелся масштабный лесной пожар, есть жертвы

В Луганской области несколько сел охватил лесной пожар. Огнем уничтожены более 100 жилых и дачных домов, погибли 6 человек. Местных жителей госпитализируют в больницы с ожогами.

Возгорание произошло сразу в нескольких населенных пунктах Новоайдарского района. Из-за сильного ветра и жары площадь пожара начала резко увеличиваться.

В ОГА не исключают, что пожары могли вспыхнуть в результате умышленного поджога, но рассматривают и другие версии. Кроме того, к тушению пожаров не могут привлечь авиацию ГСЧС, поскольку боевики не дают согласия на прекращение огня.

Все подробности, фото и видео - в материале РБК-Украина

Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: что изменилось

Министерство здравоохранения обновило список стран, которые относятся к "красной зоне" по показателям по коронавирусу. В обновленный список, в частности, вошли Чехия, Черногория, Мексика.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего в перечень стран "красной зоны" входят 62 страны. Среди них США, Россия, Франция, Беларусь, Египет, Молдова, Мальдивы, Бразилия, Израиль и другие.

В Полтавской области подорвали и ограбили автомобиль "Укрпочты"

В с. Тишки (Полтавская область) взорвали автомобиль, который принадлежит "Укрпочте", в результате чего пострадали двое человек. Неизвестные завладели деньгами в сумме более 2,5 млн гривен и табельным пистолетом охранника.

Полиция устанавливает очевидцев нападения на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области. По последней информации, подозреваемые в разбойном нападении передвигаются на автомобиле "ВАЗ 2108" светло-бежевого цвета.

У Зеленского выступили за отдельный закон для русского и других языков

Верховная рада должна принять отдельный закон о языках национальных меньшинств и коренных народов. Сейчас данный вопрос контролируется законом "О функционировании украинского языка как государственного", который рассматривается Конституционным судом Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель президента в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский. На уточняющий вопрос Вениславский ответил, что новый закон должен регулировать в том числе русский язык.

В Киеве задержали одного из кураторов террористов на Донбассе

В Киеве задержали украинца, который принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР". Представители этого "подразделения" причастны к катастрофе MH17 над Донбассом.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным правоохранителей, диверсант продолжал выполнять задания российских спецслужб. "В частности, руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была совершить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству территории Украины", - сообщили в ОП.

В ночном клубе Киева на танцполе умер парень: заведение работало в карантин

В ночном клубе Киева, который находится на Трухановом острове, умер молодой парень. Ему было 27 лет. Как сообщают очевидцы, молодой человек танцевал и внезапно упал. Когда приехала скорая помощь, было уже слишком поздно. Причину смерти пока не сообщают.

Интересно, что полиция в клуб в ту ночь наведывалась два раза. После первого приезда в заведении выключили музыку, но как только стражи порядка уехали - вечеринка продолжилась. Увеселительное заведение оштрафовали, так как во время карантина не разрешена работа клубов. Но это не помешало организаторам продолжить ночной праздник.