Пожар в Луганской области ликвидировали

Лесной пожар начался в среду из-за обстрела боевиков
В Луганской области спасатели ликвидировали лесной пожар. Пожар возник накануне из-за обстрела боевиков.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар был полностью потушен сегодня в 14:32.
К дежурство на месте пожара привлечено 32 человек и девять единиц техники, из них от ГСЧС 24 человек личного состава и пять единиц техники.
Напомним, ранее сообщалось, что с целью оказания помощи работникам лесного хозяйства привлечено 16 автоцистерн и пиротехнический расчет ГСЧС.
Кроме того, из-за лесного пожара жителей села Лопаскино могли эвакуировать.