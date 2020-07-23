Пожежу у Луганській області ліквідували

Лісова пожежа почалася у середу через обстріл бойовиків
У Луганській області рятувальники ліквідували лісову пожежу. Пожежа виникла напередодні через обстріл бойовиків.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу було повністю ліквідовано сьогодні о 14:32.
До чергування на місці пожежі залучено 32 осіб та дев'ять одиниць техніки, з них від ДСНС 24 осіб особового складу та п'ять одиниць техніки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з метою надання допомоги працівникам лісового господарства залучено 16 автоцистерн та піротехнічний розрахунок ДСНС.
Крім того, через лісову пожежу жителів села Лопаскино могли евакуювати.