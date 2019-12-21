Пожар в киевской многоэтажке, где погибли двое человек, ликвидирован

Спасатели Киева ликвидировали пожар в многоэтажном доме, который назодится в переулке Квитневый, 6. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Огонь удалось ликвидировать в 22:01. Спасатели перед тем эвакуировали 15 человек, из них троих детей. Также спасли 4 человека, из них один ребенок, которого направили в Охматдет на обследование.

"Также во время разведки в квартире пожарные обнаружили тела двух людей... Причина возгорания сейчас устанавливается", - отметили в ГСЧС.

На месте происшествия работало 10 спецмашин и 27 спасателей.

Фото: пожар в Киеве (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, в Одессе утром 20 декабря произошло пожар в студенческом общежитии на улице Довженко. Как оказалось, возгорание произошло в одной из комнат на площади 1 кв. метр. Никто не пострадал.

Ранее, 16 декабря в Оболонском районе столицы загорелась недостроенная высотка жилого комплекса "Бережанский". Густой черный дым был виден из разных частей города.

Кроме того, 3 декабря в центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" произошел пожар.