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В Киеве второй раз за год загорелась недостроенная высотка

Новости » Происшествия     16.12.2019 - 16:40
В Киеве второй раз за год загорелась недостроенная высотка
Фото: пожар в Киеве (kiev.informator.ua)

В результате пожара никто не пострадал

В Оболонском районе Киева загорелась недостроенная высотка жилищного комплекса "Бережанский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

Сообщается, что на территории ЖК "Бережанский" загорелась крыша недостроенной высотки. При этом густой черный дым был виден из разных частей города.

По предварительным данным, пожар произошел на площади 100 квадратных метров, внутри здания никого не было. Пожар оперативно потушили в течение получаса. По словам спасателей, пожар мог произойти из-за возгорания пенопласта.

Фото: пожар в Киеве (kiev.informator.ua)

Опять горит новострой на Бережанской. В Киеве на Минском массиве горит дом. Причины уточняются. На место летят бойцы #ГСЧС. Напомним это уже не первый пожар на этой стройке.

Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 16 грудня 2019 р.

Напомним, в конце августа тоже сообщалось о масштабном пожаре на стройке жилого комплекса "Бережанский". Тогда огнем были охвачены 100 квадратных метров утеплителя.

В ГСЧС впоследствии заявили, что в результате пожара был поврежден утеплитель фасада дома на площади около 200 квадратных метров и разбито несколько окон. Для ликвидации пожара были задействованы шесть единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных не было

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