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Пожар на Хортице: директор заповедника назвал вероятной версию о поджоге

Автор: Артур Родивилов

Директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко заявил, что, скорее всего, пожар в лесах заповедника возник из-за поджога. Пожар охватил в общем около 4 га площади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

По его словам, было несколько мест возгорания.

"Поэтому, вероятнее всего, речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил в общем около 4 га площади. Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что через несколько центров огня было сложно ориентироваться", - заявил Остапенко.

Напомним, днем 27 июля на острове Хортица в лесном массиве вспыхнул пожар. Огонь охватил около 1 гектара, заявили в полиции.

На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС. Им удалось ликвидировать возгорание в течение часа.

Сведения о пожаре на острове Хортица внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

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Хортицапожар