Пожежа на Хортиці: директор заповідника назвав ймовірною версію про підпал

Директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко заявив, що, ймовірно, пожежа в лісах заповідника виникла через підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".
За його словами, було кілька місць загоряння.
"Тому, найімовірніше, йдеться про умисний підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі. Небезпека була серйозною через сильний вогонь і вітер. І також тому, що через кілька центрів вогню було складно орієнтуватися", - заявив Остапенко.
Нагадаємо, вдень 27 липня на острові Хортиця в лісовому масиві спалахнула пожежа. Вогонь охопив близько 1 гектара, заявили в поліції.
На місце події виїхали співробітники ДСНС. Їм вдалося ліквідувати загоряння протягом години.
Відомості про пожежу на острові Хортиця внесені до Єдиного реєстру обліку заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.