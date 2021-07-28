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Пожежа на Хортиці: директор заповідника назвав ймовірною версію про підпал

Автор: Артур Родивилов

Директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко заявив, що, ймовірно, пожежа в лісах заповідника виникла через підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За його словами, було кілька місць загоряння.

"Тому, найімовірніше, йдеться про умисний підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі. Небезпека була серйозною через сильний вогонь і вітер. І також тому, що через кілька центрів вогню було складно орієнтуватися", - заявив Остапенко.

Нагадаємо, вдень 27 липня на острові Хортиця в лісовому масиві спалахнула пожежа. Вогонь охопив близько 1 гектара, заявили в поліції.

На місце події виїхали співробітники ДСНС. Їм вдалося ліквідувати загоряння протягом години.

Відомості про пожежу на острові Хортиця внесені до Єдиного реєстру обліку заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

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Хортицапожежа