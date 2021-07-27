Пожар на острове Хортица: полиция начала проверку

Полиция начала проверку по факту пожара на территории Национального заповедника Хортица . На место происшествия выехали следователи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области .

"Уничтожено около 1 гектара лесного массива. Пострадавшие нет. Обстоятельства и причины возгорания выясняются. Проводится проверка", - отметили в полиции.

Там уточнили, что на место происшествия выехало руководство областной и районного управления полиции, а также сотрудники следственно-оперативной группы.

Сведения о пожаре на острове Хортица внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.