Пожар на острове Хортица: полиция начала проверку
Полиция начала проверку по факту пожара на территории Национального заповедника Хортица. На место происшествия выехали следователи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
"Уничтожено около 1 гектара лесного массива. Пострадавшие нет. Обстоятельства и причины возгорания выясняются. Проводится проверка", - отметили в полиции.
Там уточнили, что на место происшествия выехало руководство областной и районного управления полиции, а также сотрудники следственно-оперативной группы.
Сведения о пожаре на острове Хортица внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.
Напомним, днем 27 июля на острове Хортица в лесном массиве вспыхнул пожар. Огонь охватил около 1 гектара.
На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС. Им удалось ликвидировать возгорание в течение часа.