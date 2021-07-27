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Пожар на острове Хортица: полиция начала проверку

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Запорожье, Вторник 27 июля 2021 19:12
Пожар на острове Хортица: полиция начала проверку Фото: на острове Хортица масштабный лесной пожар (zp.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция начала проверку по факту пожара на территории Национального заповедника Хортица. На место происшествия выехали следователи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Уничтожено около 1 гектара лесного массива. Пострадавшие нет. Обстоятельства и причины возгорания выясняются. Проводится проверка", - отметили в полиции.

Там уточнили, что на место происшествия выехало руководство областной и районного управления полиции, а также сотрудники следственно-оперативной группы.

Сведения о пожаре на острове Хортица внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

Напомним, днем 27 июля на острове Хортица в лесном массиве вспыхнул пожар. Огонь охватил около 1 гектара.

На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС. Им удалось ликвидировать возгорание в течение часа.

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