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Пожар в доме престарелых в Днепре: сотрудникам пансионата сообщили подозрение

Автор: Дмитрий Кузнецов

По делу о пожаре в доме престарелых в Днепре, в результате которого погибли пять женщин, предъявлены подозрения старшему администратору и санитарке пансионата. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Подозрение старшему администратору и санитарке частного дома для престарелых сообщила Центральная окружная прокуратура Днепра. Сотрудников пансионата обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Напомним, ранее полиция задержала старшего администратора и санитарку частного пансионата для престарелых в Днепре, где произошел пожар.

Отметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, раскрыла подробности трагедии, которая произошла в Днепре.

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ДнепрПожарПрокуратура