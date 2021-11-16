Пожар в доме престарелых в Днепре: в деле появилась вторая фигурантка
Сегодня в Днепре произошел пожар в доме престарелых, в результате которого погибли пять женщин. В рамках расследования полиция задержала администратора и санитарку.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, случилось короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом", - пишет пресс-служба.
Сейчас ожидается решение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших.
В то же время в рамках расследования правоохранители задержали администратора и санитарку заведения. Их подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.
В соответствии с ч. 2 ст. 270 КК Украины, им грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
Напомним, что РБК-Украина писало о пожаре в доме престарелых. От угарного газа умерли пять женщин.
Через некоторое время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, раскрыла подробности трагедии, которая произошла в Днепре.