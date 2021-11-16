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Пожар в доме престарелых в Днепре: в деле появилась вторая фигурантка

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Вторник 16 ноября 2021 22:53
Пожар в доме престарелых в Днепре: в деле появилась вторая фигурантка Фото: пожар в доме престарелых в Днепре (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Днепре произошел пожар в доме престарелых, в результате которого погибли пять женщин. В рамках расследования полиция задержала администратора и санитарку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, случилось короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом", - пишет пресс-служба.

Сейчас ожидается решение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших.

В то же время в рамках расследования правоохранители задержали администратора и санитарку заведения. Их подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 ст. 270 КК Украины, им грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, что РБК-Украина писало о пожаре в доме престарелых. От угарного газа умерли пять женщин.

Через некоторое время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, раскрыла подробности трагедии, которая произошла в Днепре.

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