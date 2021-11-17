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Пожежа в будинку для літніх у Дніпрі: співробітникам пансіонату повідомили підозру

Автор: Дмитрий Кузнецов

По справі про пожежі в будинку для літніх у Дніпрі, в результаті якого загинули п'ять жінок, пред'явлені підозри старшому адміністратору і санітарці пансіонату. Вони звинувачуються в порушенні вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Підозру старшому адміністратору і санітарці приватного будинку для літніх повідомила Центральна окружна прокуратура Дніпра. Співробітників пансіонату звинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України).

Нагадаємо, раніше поліція затримала старшого адміністратора та санітарку приватного пансіонату для людей похилого віку в Дніпрі, де сталася пожежа.

Зазначимо, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова, розкрила подробиці трагедії, яка сталася в Дніпрі.

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ДніпроПожежаПрокуратура