Пожежа в будинку для літніх у Дніпрі: співробітникам пансіонату повідомили підозру

По справі про пожежі в будинку для літніх у Дніпрі, в результаті якого загинули п'ять жінок, пред'явлені підозри старшому адміністратору і санітарці пансіонату. Вони звинувачуються в порушенні вимог пожежної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Підозру старшому адміністратору і санітарці приватного будинку для літніх повідомила Центральна окружна прокуратура Дніпра. Співробітників пансіонату звинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України).
Нагадаємо, раніше поліція затримала старшого адміністратора та санітарку приватного пансіонату для людей похилого віку в Дніпрі, де сталася пожежа.
Зазначимо, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова, розкрила подробиці трагедії, яка сталася в Дніпрі.