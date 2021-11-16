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В Украине снова произошел пожар в доме престарелых, погибли пять женщин

Новина українською →
Днепр, Вторник 16 ноября 2021 14:33
В Украине снова произошел пожар в доме престарелых, погибли пять женщин Фото: полиция задержала администратора дома престарелых (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Украине снова произошел пожар в доме престарелых, который привел к жертвам. На этот раз в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Сообщается, что сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе Днепра обнаружили тела пяти женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

По данным полиции, в одной из комнат на втором этаже произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Предположительно, женщины могли отравиться угарным газом, их тела направили на экспертизу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - до 8 лет лишения свободы.

Полицейские задержали администратора частного дома престарелых. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.

Напомним, в начале 2021 года произошел пожар в частном доме престарелых в Харькове, тогда погибли 16 человек, более 10 пострадавших были госпитализированы.

Причиной того пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. Во время возгорания был включен обогреватель, который мог повлечь нагрузки на электросети и привести к короткому замыканию.

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