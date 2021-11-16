В Украине снова произошел пожар в доме престарелых, погибли пять женщин

В Украине снова произошел пожар в доме престарелых, который привел к жертвам. На этот раз в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области .

Сообщается, что сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе Днепра обнаружили тела пяти женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

По данным полиции, в одной из комнат на втором этаже произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Предположительно, женщины могли отравиться угарным газом, их тела направили на экспертизу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - до 8 лет лишения свободы.

Полицейские задержали администратора частного дома престарелых. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.