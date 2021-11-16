В Украине снова произошел пожар в доме престарелых, погибли пять женщин
В Украине снова произошел пожар в доме престарелых, который привел к жертвам. На этот раз в Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
Сообщается, что сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе Днепра обнаружили тела пяти женщин в возрасте от 75 до 89 лет.
По данным полиции, в одной из комнат на втором этаже произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Предположительно, женщины могли отравиться угарным газом, их тела направили на экспертизу.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - до 8 лет лишения свободы.
Полицейские задержали администратора частного дома престарелых. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
Напомним, в начале 2021 года произошел пожар в частном доме престарелых в Харькове, тогда погибли 16 человек, более 10 пострадавших были госпитализированы.
Причиной того пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. Во время возгорания был включен обогреватель, который мог повлечь нагрузки на электросети и привести к короткому замыканию.