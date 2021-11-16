UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пожар в доме престарелых в Днепре: в деле появилась вторая фигурантка

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Днепре произошел пожар в доме престарелых, в результате которого погибли пять женщин. В рамках расследования полиция задержала администратора и санитарку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, случилось короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом", - пишет пресс-служба.

Сейчас ожидается решение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших.

В то же время в рамках расследования правоохранители задержали администратора и санитарку заведения. Их подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 ст. 270 КК Украины, им грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, что РБК-Украина писало о пожаре в доме престарелых. От угарного газа умерли пять женщин.

Через некоторое время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, раскрыла подробности трагедии, которая произошла в Днепре.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрПожар