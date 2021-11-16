Пожар в доме престарелых в Днепре: в деле появилась вторая фигурантка

"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, случилось короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом", - пишет пресс-служба.

Сейчас ожидается решение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших.

В то же время в рамках расследования правоохранители задержали администратора и санитарку заведения. Их подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 2 ст. 270 КК Украины, им грозит лишение свободы сроком до 8 лет.