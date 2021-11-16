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Пожежа в будинку для літніх в Дніпрі: у справі з'явилася друга фігурантка

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні в Дніпрі сталася пожежа в будинку для літніх, внаслідок якої загинули п’ять жінок. В рамках розслідування, поліція затримала адміністратора та санітарку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, трапилося коротке замикання та загорання електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом", - пише пресслужба.

Наразі очікується рішення судово-медичної експертизи щодо причини смерті загиблих.

Водночас в рамках розслідування, правоохоронці затримали адміністратора й санітарку закладу. Їх підозрюють в порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Відповідно до ч. 2 ст. 270 КК України, їм загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про пожежу, яка сталася в будинку престарілих. Від чадного газу померли п'ять жінок.

Через деякий час уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, розкрила подробиці трагедії, яка сталася в Дніпрі.

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