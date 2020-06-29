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Пожежу в будинку на Позняках загасили

Новини » Надзвичайні події     29.06.2020 - 22:06
Пожежу в будинку на Позняках загасили
Фото: пожежники (РБК-Україна)

В будинку загорілося сміття на 15-му поверсі

У Києві рятувальники загасили пожежу в житловому будинку в Дарницькому районі. Загоряння сталося в багатоповерхівці на столичних Позняках.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Києві на сторінці у Facebook.

Пожежа на вулиці Олександра Кошиця була ліквідована через пів години після отримання інформації про неї.

Пожежники встановили, що на сходовій клітині 15-поверху горіло сміття на площі 2 квадратні метри. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, пожежа в будинку на Позняках сталася сьогодні ввечері.

Крім того, вчора на Позняка горів балкон у будинку, поруч з багатоповерхівкою, де стався вибух.

Також вибух з пожежею в будинку стався вчора у Харківській області.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КиївпожежаПозняки
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