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Пожежа в будинку у Харкові: кількість жертв зросла

Харків, Четвер 24 вересня 2020 22:20
Пожежа в будинку у Харкові: кількість жертв зросла
Фото: пожежа в будинку у Харкові (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Кількість загиблих під час пожежі у двоповерховому житловому будинку в Харкові зросла. Рятувальники знайшли тіло другої жертви.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 19:47 пожежу в будинку на вулиці Конторській було локалізовано на площі 200 квадратних метрів.

Вогонь в будинку гасять 56 пожежників та 16 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові спалахнула пожежа в багатоквартирному будинку. В ході гасіння рятувальники знайшли тіло загиблої людини.

Також РБК-Україна писало про пожежу на базі відпочину в Одеській області, в результаті якої загинула одна людина.

Крім того, нещодавно у Києві сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Закревського на Троєщині. В результаті пожежі одна людина загинула та ще одна постраждала.

Додамо, в Києві через пожежу в Деснянському районі з будинку евакуювали 33 людини.

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Новини України Надзвичайні події ХарківпожежаДСНСдом
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