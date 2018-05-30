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Пожар в Днепре в больнице им. Мечникова: стала известна причина

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 11:28
Фото: пожар в больнице им. Мечникова (dp.dsns.gov.ua)
Фото: пожар в больнице им. Мечникова (dp.dsns.gov.ua)

Причиной стала электробритва, которую пациент оставил на ночь заряжаться

Причиной пожара в палате хирургического отделения областной клинической больницы им. Мечникова в Днепре стала электробритва, которую пациент оставил на ночь заряжаться. Об этом в Facebook сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.

"На этот раз неидеальной оказалась электробритва, которую один из пациентов отделения для ликвидаторов аварии на ЧАЭС оставил на ночь заряжаться. По предварительному заключению пожарных экспертов, в результате неисправности она "коротнула" и воспламенила кровать, от которой загорелась палата", - рассказал он.

По словам Рыженко, палата в тот момент была пуста, однако пострадал пациент из соседней палаты.

 

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Опубліковано Сергієм Риженком 29 травня 2018 р.

Напомним, в ночь на среду, 30 мая, в палате хирургического отделения областной клинической больницы им. Мечникова в Днепре произошел пожар, пострадал один человек.

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Теги публикации: ФК Днепр, пожар, больница  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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