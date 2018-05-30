В Днепре в больнице им. Мечникова произошел пожар, пострадал один человек

Спасатели эвакуировали из больницы 92 человека

В ночь на среду в палате хирургического отделения областной клинической больницы им. Мечникова в Днепре произошел пожар, пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В частности, сообщается, что из-за возникшего пожара спасатели эвакуировали из больницы 92 человека.

"30 мая в 00:43 в городе Днепр в палате (без пребывания стационарных больных) хирургического отделения на 7-м этаже областной клинической больницы им. Мечникова возник пожар", - сообщили спасатели.

В 01:29 подразделениями ДСНС пожар ликвидирован на площади 30 кв. м.

В результате пожара пострадал один человек, который был спасен из соседней палаты. По данным областного управления, пострадала пациентка - 1956 года, которую с предварительным диагнозом отравление продуктами горения перевели в реанимационное отделение.

Пожар тушили 23 спасателя. Причина пожара устанавливается.

Напомним, как сообщалось ранее, в Днепре в результате пожара погибли три человека, еще один пострадал.