Пожежа у Дніпрі в лікарні ім. Мечникова: стала відома причина

Причиною стала електробритва, яку пацієнт залишив на ніч заряджатися

Причиною пожежі у палаті хірургічного відділення обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі стала електробритва, яку пацієнт залишив на ніч заряджатися. Про це у Facebook повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

"На цей раз неідеальною виявилася електробритва, яку один з пацієнтів відділення для ліквідаторів аварії на ЧАЕС залишив на ніч заряджатися. За попередніми висновками пожежників експертів, в результаті несправності вона "коротнула" і запалила ліжко, від якого загорілася палата", - розповів він.

За словами Риженка, палата в той момент була порожня, однак постраждав пацієнт із сусідньої палати.

Дніпро – наша команда. Сьогодні вночі зв знов зібрала частка: Олег Кужман, Андрій Кульбач, Олександр Толубаєв, Юрій... Опубліковано Сергієм Риженком 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, в ніч на середу, 30 травня, у палаті хірургічного відділення обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі сталася пожежа, постраждала одна людина.