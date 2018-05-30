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Пожежа у Дніпрі в лікарні ім. Мечникова: стала відома причина

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 11:28
Фото: пожежа у лікарні їм. Мечникова (dp.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у лікарні їм. Мечникова (dp.dsns.gov.ua)

Причиною стала електробритва, яку пацієнт залишив на ніч заряджатися

Причиною пожежі у палаті хірургічного відділення обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі стала електробритва, яку пацієнт залишив на ніч заряджатися. Про це у Facebook повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

"На цей раз неідеальною виявилася електробритва, яку один з пацієнтів відділення для ліквідаторів аварії на ЧАЕС залишив на ніч заряджатися. За попередніми висновками пожежників експертів, в результаті несправності вона "коротнула" і запалила ліжко, від якого загорілася палата", - розповів він.

За словами Риженка, палата в той момент була порожня, однак постраждав пацієнт із сусідньої палати.

 

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Опубліковано Сергієм Риженком 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, в ніч на середу, 30 травня, у палаті хірургічного відділення обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі сталася пожежа, постраждала одна людина.

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Теги публікації: ФК Дніпро, пожежа, больница  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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