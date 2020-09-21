В Киеве загорелась свалка, часть столицы оказалась в дыму

В Дарницком районе Киева пожар, начавшийся на свалке, перекинулся на торфяники. В городе происходит задымление некоторых районов.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Пожар начался в воскресенье на предприятии на улице Ревуцкого, 41. Возгорание случилось на свалке площадью в 500 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пожар. Позже он частично перекинулся на торфяники.

На утро понедельника открытого огня нет. Сотрудники ГСЧС проливают водой отдельные источники тления. К ликвидации пожара привлечены 4 пожарные автоцистерны, 22 пожарных и рукавный автомобиль.

Напомним, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также горела свалка в Житомирской области. Пожар удалось ликвидировать до распространения огня на лес.

Вчера в Киеве произошел пожар на пивзаводе. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.