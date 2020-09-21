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У Києві загорілася звалище, частина столиці виявилася в диму

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 10:42
У Києві загорілася звалище, частина столиці виявилася в диму
Фото: пожежа в Дарницькому районі Києва (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: РБК-Україна

У Дарницькому районі Києва пожежа, що почалася на звалищі, перекинулась на торфовища. У місті відбувається задимлення деяких районів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій у Києві.

Пожежа почалася в неділю на підприємстві на вулиці Ревуцького, 41. Загоряння сталося на звалищі площею 500 квадратних метрів. Пожежникам вдалося локалізувати пожежу. Пізніше вона частково перекинулась на торфовища.

На ранок понеділка відкритого вогню немає. Співробітники ДСНС проливають водою окремі джерела тління. До ліквідації пожежі залучені 4 пожежні автоцистерни, 22 пожежних та рукавний автомобіль.

В Киеве на метро Харьковская, элитный район сверхбогов, из за подара на мусорке небольшое задымление. Спасатели тушат но...

Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 21 вересня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також горіло звалище в Житомирській області. Пожежу вдалося ліквідувати до поширення вогню на ліс.

Учора у Києві сталася пожежа на пивзаводі. За попередньою версією, вибухнув газовий балон.

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