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Пожар в COVID-больнице Румынии: власти уточнили число жертв

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Румыния , Пятница 01 октября 2021 22:09
Пожар в COVID-больнице Румынии: власти уточнили число жертв Фото: пожар в COVID-больнице Румынии (igsu.ro)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие пожары в COVID-больнице в Румынии погибли 7 человек. Причины возгорания и в дальнейшем устанавливаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Власти Румынии уточнили данные о погибших в результате сегодняшнего пожара в COVID-больнице. Жертвами трагедии стали 7 человек. Все погибшие были пациентами инфекционного отделения.

Также отмечается, что во время возгорания, еще 113 пациентов отделения находились в другой части заведения и были сразу эвакуированы.

Причины пожара пока устанавливаются.

Фото: пожар в COVID-больнице Румынии (igsu.ro)

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Румынии в результате пожара в COVID-больнице погибли по меньшей мере 9 человек.

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