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В Румынии горела COVID-больница, погибли по меньшей мере 9 человек

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Румыния, Пятница 01 октября 2021 13:49
В Румынии горела COVID-больница, погибли по меньшей мере 9 человек Фото: в Румынии горела COVID-больница (igsu.ro)
Автор: Мария Кучерявец

В пятницу, в инфекционной больнице румынского города Констанца вспыхнул пожар. В результате которой погибли девять пациентов, находившихся в палатах для COVID-больных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

"В инфекционной больнице Констанцы, в отделении интенсивной терапии, вспыхнул пожар. Девять из десяти пациентов, находившихся в отделении COVID, погибли. Остальных пациентов спасли", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, пожар вспыхнул на первом этаже медучреждения, для того чтобы спасти пациентов, некоторых доставали из окон.

Так, спасателями было эвакуировано 113 человек, из которых 50 были переведены в другие больницы.

О причинах пожара пока не сообщается.

Однако Министерство здравоохранения обещает сегодня собраться на брифинг, где расскажет обо всех деталях инцидента и уточнит количество погибших, которое, вероятно, может быть больше предыдущего.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства.

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