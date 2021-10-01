Пожежа в COVID-лікарні Румунії: влада вточнила кількість жертв
Фото: пожежа в COVID-лікарні Румунії (igsu.ro)
Внаслідок пожежі в COVID-лікарні в Румунії загинули 7 осіб. Причини займання й надалі встановлюються.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Влада Румунії уточнила дані щодо загиблих внаслідок сьогоднішньої пожежі в COVID-лікарні. Жертвами трагедії стали 7 людей. Усі загиблі були пацієнтами інфекційного відділення.
Також зазначається, що під час займання, ще 113 пацієнтів відділення перебували в іншій частині закладу й були одразу евакуйовані.
Причини пожежі поки що встановлюються.
Фото: пожежа в COVID-лікарні Румунії (igsu.ro)
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Румунії внаслідок пожежі в COVID-лікарні загинули щонайменше 9 осіб.